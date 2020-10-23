В Татарстане выпадет снег, пройдет дождь и опустится туман

Сегодня, 23 октября, в Татарстане облачно с прояснениями. Утром возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — туман.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный умеренный. Днем порывы ветра могут достигать 16 м/с. Ночью температура опустится до 0..-5 градусов. Днем воздух прогреется не выше +1..+6 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

В Казани днем температура воздуха составит +4..+6 градусов.