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В Татарстане выпадет снег, пройдет дождь и опустится туман

05:23, 23.10.2020
В Татарстане выпадет снег, пройдет дождь и опустится туман
Фото: KZN.RU

Сегодня, 23 октября, в Татарстане облачно с прояснениями. Утром возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — туман.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный умеренный. Днем порывы ветра могут достигать 16 м/с. Ночью температура опустится до 0..-5 градусов. Днем воздух прогреется не выше +1..+6 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

В Казани днем температура воздуха составит +4..+6 градусов.

Общество Татарстан
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