Стал известен новый врио главы ФСИН Татарстана

Временно исполняющим обязанности начальника управления ФСИН России по Татарстану стал Андрей Терентьев.



Ранее он занимал должность заместителя начальника УФСИН России по республике, сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что последние два года должность врио начальника управления занимал первый заместитель начальника управления Эдуард Хиалеев. Кадровые перестановки связаны с тем, что один и тот же человек не может занимать должность врио начальника ведомства более двух лет подряд.



Ранее стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов продлил полномочия полномочных представителей РТ в Турции и Туркменистане сроком на три года.

