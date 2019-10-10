Стал известен новый врио главы ФСИН Татарстана
Временно исполняющим обязанности начальника управления ФСИН России по Татарстану стал Андрей Терентьев.
Ранее он занимал должность заместителя начальника УФСИН России по республике, сообщается на сайте ведомства.
Отметим, что последние два года должность врио начальника управления занимал первый заместитель начальника управления Эдуард Хиалеев. Кадровые перестановки связаны с тем, что один и тот же человек не может занимать должность врио начальника ведомства более двух лет подряд.
Ранее стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов продлил полномочия полномочных представителей РТ в Турции и Туркменистане сроком на три года.
Справка
Терентьев родился 7 февраля 1965 года в городе Назарово Красноярского края.
В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР.
В 1986—1995 гг. — служба в УВВ МВД РФ на различных должностях.
В 1995—2001 гг. — заместитель начальника колонии — командир отдельной роты ИТК-2 СИД и СР МВД РТ.
В 2001—2007 гг. — заместитель начальника колонии по охране ИК-2 Минюста России по РТ.
В 2007—2014 гг. — начальник ФКУ Управление по конвоированию УФСИН России по Республике Татарстан.
С августа 2014 года — заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан.
Осуществляет координацию деятельности отдела организации службы охраны, группы организации действий при возникновении ЧО, кинологической службы, службы вооружения, отдела ИТО и связи.
комментарии
2. понятно, кто донские и запорожские казаки, а кто турецкий султан;
3. так же понятно, что украинский борщ (э тогда флотского ещё не было) варится на основе МЕСТНЫХ:
3.1. СВЁКЛЫ- ГЛАВНЕЙШИЙ ПРОДУКТ!!!!;
3.2. морковки (государства Израиль тогда не было);
3.3. капусты (совхоз "Овощевод" и тогда работал, но под другим наименованием, а сейчас все усиленно ждут, вместо того чтобы САМИМ усиленно делать детей, кто ж заселит пустующие земли любителя французской и иной живописи);
3.4. э не узбекского-зачем объедать братьев мусульман когда мы и сами могём? или можем?
4. вопрос ребром, ну как наши донские и запорожские казаки БЕЗ УКРАИНСКОГО БОРЩА ПЕРЕСИДЯТ турецкого султана которой находиться в такой большой, пребольшой деревни, где нам варганят ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТОЛИЦЫ ТАТАРСТАНА??!!!
5. отдельно по генплану- ну как дерёвня может создать генплан столицы Татарстана? Понятно, что феодализм, но может в виде исключения нам позволят, или МЫ САМИ ВОЗЬМЁМ на себя это- создать генеральный план столицы государства в составе РФ Республика Татарстан?