Экс-президент «Авангарда» поддержал Квартальнова после поражения от «Амура»
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Амура» (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Не совсем понимаю, почему главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова так прессингуют. Его команда практически всю осень идет первой в конференции, а провальные матчи бывают у любой команды. Особенно на Дальнем Востоке, где многое зависит от нюансов — календаря, перелета, акклиматизации», — сказал Сушинский.
Днем ранее «Ак Барс» разгромно уступил в гостях хабаровскому «Амуру», пропустив семь шайб за матч. Всего в последних 11 встречах в КХЛ команда из Казани проиграла 7 раз.
Сегодня казанская команда сыграет в Казахстане против местного «Барыса». Из-за ограничений по коронавирусу встреча пройдет без болельщиков.СпортХоккей Татарстан
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