Экс-президент «Авангарда» поддержал Квартальнова после поражения от «Амура»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Амура» (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не совсем понимаю, почему главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова так прессингуют. Его команда практически всю осень идет первой в конференции, а провальные матчи бывают у любой команды. Особенно на Дальнем Востоке, где многое зависит от нюансов — календаря, перелета, акклиматизации», — сказал Сушинский.

Максим Сушинский. Фото: fhr.ru

Днем ранее «Ак Барс» разгромно уступил в гостях хабаровскому «Амуру», пропустив семь шайб за матч. Всего в последних 11 встречах в КХЛ команда из Казани проиграла 7 раз.

Сегодня казанская команда сыграет в Казахстане против местного «Барыса». Из-за ограничений по коронавирусу встреча пройдет без болельщиков.