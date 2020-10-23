Канал «Новая Тартария» подсчитал, во сколько Ленину обошелся «казанский тур»

Фото: скриншот youtube

Youtube-канал «Новая Тартария» в новом выпуске «Сколько стоит революция. Доходы и расходы Ленина в Казани» подсчитал, во сколько семье Владимира Ленина обходилась жизнь в столице Татарии.

Первая съемная квартира, где семья Ульяновых жили два месяца, обходилась им примерно в 30 рублей в месяц. Учеба в Казанском императорском университете (ныне К(П)ФУ) студенту Ленину обходилась в 50 рублей в год, а вместе с дополнительными курсами — 66 рублей в год.

Шитье формы студенту в те времена стоило примерно 40 рублей. Вход на нелегальную «тусовку» Ленину обходился в 50 копеек.

