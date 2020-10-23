Агент: «Следующим летом Кварацхелия будет стоить 25—30 млн евро»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии европейских клубов в минувшее трансферное окно. По его словам, у казанского клуба был вариант продажи футболиста за 18 млн евро.

Гурцкая уверен, что к следующему летнему трансферному окну Кварацхелия будет стоить гораздо дороже.

Тимур Гурцкая. Фото: скриншот

«Хвиче всего 19 лет. В этом возрасте он уже лидер команды и лидер сборной. Если зимой Грузия пробьется на Евро (чемпионат Европы — 2020) он будет стоить минимум 25 млн евро, а есть вероятность, что и 30 млн», — сказал Гурцкая.

Напомним, ранее Кварацхелия впервые за карьеру забил в матче основной сборной Грузии. Он отметился голом в ворота команды Македонии.