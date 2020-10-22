Завтра в Татарстане ожидаются гололедица и туман

С 22 часов 22 октября до 18 часов 23 октября в Татарстане, в частности в Казани, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По прогнозам синоптиков, местами возможен туман. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Днем 23 октября порывы ветра могут достигать 16 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Гидрометцентре РТ спрогнозировали, что в пятницу под влиянием очередного атлантического циклона возможен дождь и мокрый снег. Днем температура составит 0...+5 градусов, ночью -1—6 градусов.

