Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.
Российская национальная команда по итогам октября потеряла две строчки и занимает 34-е место в списке. Всего в активе сборной 1 480 набранных очков.
Лидирующая пятерка осталась неизменной. Во главе рейтинга остались сборные Бельгии, Франции, Бразилии, Англии и Португалии соответственно.
Напомним, в октябре сборная России провела три встречи, проиграв в контрольном матче Швеции (1:2) и дважды сыграв вничью с командами Турции (1:1) и Венгрии (0:0) в Лиге Наций.
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Когда понял, что следующие сборы только в ноябре #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/SSLPitorhO— Сборная России (@TeamRussia) October 19, 2020
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