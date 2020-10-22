Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Российская национальная команда по итогам октября потеряла две строчки и занимает 34-е место в списке. Всего в активе сборной 1 480 набранных очков.

Лидирующая пятерка осталась неизменной. Во главе рейтинга остались сборные Бельгии, Франции, Бразилии, Англии и Португалии соответственно.

Напомним, в октябре сборная России провела три встречи, проиграв в контрольном матче Швеции (1:2) и дважды сыграв вничью с командами Турции (1:1) и Венгрии (0:0) в Лиге Наций.