Сборная России сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги Наций

Сборная России сыграла дома вничью с командой Венгрии (0:0) в матче группового этапа Лиги Наций по футболу.

В первом тайме чуть опаснее действовали гости. После перерыва россияне перехватили инициативу и прижали венгров у собственных ворот. Однако реализовать свои моменты команда Станислава Черчесова не смогла.

После этой игры в активе сборной России стало восемь очков и она продолжает лидировать в группе В3. У Венгрии на один набранный балл меньше. Впереди у российской команды два выездных матча против Турции и Сербии.