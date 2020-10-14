Сборная России сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги Наций
Сборная России сыграла дома вничью с командой Венгрии (0:0) в матче группового этапа Лиги Наций по футболу.
В первом тайме чуть опаснее действовали гости. После перерыва россияне перехватили инициативу и прижали венгров у собственных ворот. Однако реализовать свои моменты команда Станислава Черчесова не смогла.
После этой игры в активе сборной России стало восемь очков и она продолжает лидировать в группе В3. У Венгрии на один набранный балл меньше. Впереди у российской команды два выездных матча против Турции и Сербии.
СпортФутбол
Вничью закончили последний домашний матч в году. Спасибо за поддержку, вы — лучшие #НашиПарни #СборнаяРоссии #РоссияВенгрия pic.twitter.com/R0vlbQT8A1— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2020
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