Синоптики Татарстана: на этой неделе ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер

Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на эту неделю. Ожидается ухудшение погоды: дожди, мокрый снег и сильный ветер.



20—21 октября в республике под влиянием глубокого атлантического антициклона локально возможны небольшой дождь и мокрый снег. Днем порывы ветра будут достигать до 15—18 м/с. 20 октября дневная температура достигнет +4..+9 градусов, 21 октября — 0..+5 градусов. Ночью температура опустится до -4 градусов.

22 октября, в четверг, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Днем температура не поднимется выше 0..+5, ночью опустится до -1..-6 градусов.

23 октября под влиянием очередного атлантического циклона прогнозируются дождь, мокрый снег. Порывы ветра усилятся до 17 м/с. Днем температура составит 0..+5 градусов, ночью -1..-6 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 24 октября, дневная температура поднимется до +7..+12 градусов и выше.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе пятница будет «необычной» по погоде в европейской части России — температура будет на три градуса выше нормы.

