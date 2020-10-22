Среди жителей Казани выросло количество репетиторов по иностранным языкам

В третьем квартале текущего года в Казани на 47% по отношению к аналогичному периоду 2019 года выросло количество репетиторов по иностранным языкам. Такие данные приводят аналитики сайта «Авито.Услуги».

В тройку самых популярных языков для преподавания вошли: английский (88% от общего спроса, по России — 92%), немецкий (5%) и испанский (2%).

3,1% казанцев, желающих изучать иностранный язык, хотели бы делать это с носителем языка (для сравнения, по России этот показатель ниже — 1,6%). Рост спроса на услуги репетиров иностранных языков осенью связывают прежде всего с возрастанием интереса к образованию.

Фото: pixabay.com

Аналитики отмечают и снижение цен на услуги репетиров в Казани: на данный момент средняя стоимость занятия с носителем составляет 500 рублей, а по России — 700 рублей.

Всего за год спрос на изучение иностранных языков вырос на 32%.

В августе ученые из Университета Питтсбурга изобрели гаджет, способный помочь ускорить изучение новых иностранных слов.

