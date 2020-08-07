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Ученые нашли способ ускорить изучение иностранных языков

19:39, 07.08.2020
Ученые нашли способ ускорить изучение иностранных языков
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Питтсбурга изобрели гаджет, способный помочь ускорить изучение новых иностранных слов. Новый метод получил название tVNS (транскутанная стимуляция блуждающего нерва).

Механизм действия прост: устройство располагается во внешнем ухе и активирует блуждающий нерв с помощью электрических импульсов, сообщает портал «Машины и Механизмы».

Сообщается, что в исследовании приняли участие 36 англоговорящих человек. Они учились определять четыре тона китайского языка в примерах естественной речи. Добровольцы, на которых тестировалась технология, на 13% быстрее распознавали тона и в два раза быстрее достигли максимальной производительности.

Ранее исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что большинство россиян (63%) убеждены в необходимости изучения иностранных языков.

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