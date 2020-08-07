Ученые нашли способ ускорить изучение иностранных языков

Ученые из Университета Питтсбурга изобрели гаджет, способный помочь ускорить изучение новых иностранных слов. Новый метод получил название tVNS (транскутанная стимуляция блуждающего нерва).

Механизм действия прост: устройство располагается во внешнем ухе и активирует блуждающий нерв с помощью электрических импульсов, сообщает портал «Машины и Механизмы».

Сообщается, что в исследовании приняли участие 36 англоговорящих человек. Они учились определять четыре тона китайского языка в примерах естественной речи. Добровольцы, на которых тестировалась технология, на 13% быстрее распознавали тона и в два раза быстрее достигли максимальной производительности.

Ранее исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что большинство россиян (63%) убеждены в необходимости изучения иностранных языков.

