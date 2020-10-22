Новости общества

12:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минздраве РФ призвали не делать компьютерную томографию без необходимости

11:31, 22.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве РФ призвали не делать компьютерную томографию без необходимости
Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин заявил, что людям не стоит делать компьютерную томографию (КТ) профилактически без назначения врача. Диагностировать COVID-19 можно с помощью ПЦР-теста.

Специалист указал на ажиотаж в диагностических отделениях во многих регионах России. КТ выявляет изменения в легких, но не может диагностировать инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией.

mil.ru

Также если компьютерная томография выявила изменения в легких, это также не означает, что пациент переболел коронавирусом. Подобные проявления могут быть и при гриппе, передает «РИА Новости».

В начале октября заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков тоже призвал татарстанцев «не атаковать» КТ-центры.

ОбществоМедицинаТехнологии
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с исполнительным директором НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяной Ларионовой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем