В Минздраве РФ призвали не делать компьютерную томографию без необходимости

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин заявил, что людям не стоит делать компьютерную томографию (КТ) профилактически без назначения врача. Диагностировать COVID-19 можно с помощью ПЦР-теста.

Специалист указал на ажиотаж в диагностических отделениях во многих регионах России. КТ выявляет изменения в легких, но не может диагностировать инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией.

mil.ru

Также если компьютерная томография выявила изменения в легких, это также не означает, что пациент переболел коронавирусом. Подобные проявления могут быть и при гриппе, передает «РИА Новости».

В начале октября заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков тоже призвал татарстанцев «не атаковать» КТ-центры.

