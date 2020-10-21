Минфин РФ: разовые доходы не приведут к повышению НДФЛ
В Минфине РФ рассказали, какие доходы попадают под повышенную ставку НДФЛ. В министерстве заверили, что большинство разовых доходов не приведут к повышению подоходного налога.
«Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховым выплатам», — сообщает пресс-служба министерства.
Таким образом власти хотят отвести прогрессивную шкалу налогообложения от обычных граждан, например, продавших недвижимость. Это предложение Минфина должно быть рассмотрено при втором чтении законопроекта.
Также в министерстве напомнили, что 15% будут взиматься только с той доли дохода, которая превышает 5 млн рублей.
Предполагается, что за 3 года повышенная ставка принесет в бюджет 190 млрд рублей. Эти деньги должны направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Напомним, сегодня депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли поправки в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15%.
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