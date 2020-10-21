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Экс-главу Муслюмовского района не стали заключать под стражу

18:43, 21.10.2020
Экс-главу Муслюмовского района не стали заключать под стражу
Фото: прокуратура РТ

Суд Набережных Челнов отказался арестовывать экс-главу исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Следователь Константин Замараев ходатайствовал о заключении бывшего чиновника под стражу. Однако ходатайство отклонили, лишь запретив Ахметову общаться со свидетелями и другими фигурантами уголовного дела.

прокуратура РТ

Напомним, что следственные органы задержали 36-летнего и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. Он подозревается в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Общество Татарстан
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