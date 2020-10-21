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В Татарстане пройдет всероссийская конференция по антимонопольному регулированию

15:10, 21.10.2020
В Татарстане пройдет всероссийская конференция по антимонопольному регулированию
Фото: realnoevremya.ru

22 октября в Татарстане пройдет всероссийская конференция «Антимонопольное регулирование: проблемы, пути развития», модератором которой станет Татарстанское УФАС. В мероприятии примут участие крупные компании республики, в частности АО «Татэнерго», АО «Татэнергосбыт», АО «Сетевая компания» и другие.

Как сообщает пресс-служба УФАС по РТ, на мероприятии обсудят проблемы реализации региональных программ газификации, реализацию реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, конкуренцию на рынке пассажирских перевозок и другие.

В первый день запланирована работа трех секций, на каждой из которых Татарстанское УФАС расскажет о своей практике:

  • «Антимонопольный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
  • «Антимонопольное регулирование торгов, проводимых в рамках исполнительного производства и законодательства о банкротстве»;
  • «Проблемные вопросы пресечения и развития института борьбы с недобросовестной конкуренцией».

Во второй день конференции участники обсудят вопросы применения закона о рекламе и антимонопольного законодательства с позиции ФАС. По итогам обсуждений на конференции примут резолюцию, закрепляющую рекомендации по решению проблемных вопросов.

    Общество Татарстан
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