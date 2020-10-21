Командиром МКС стал уроженец Бугульмы, российский космонавт Сергей Рыжиков

Российский космонавт, уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции (МКС). Церемония вручения «ключа» от станции состоялась накануне.



Рыжикову вручил «ключ» командования астронавт NASA Крис Кэссиди. Российский космонавт прибыл на МКС 14 октября вместе с коллегой Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс на космическом корабле «Союз МС-17».

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Новый экипаж в составе 64-й экспедиции проведет на МКС 177 суток. За это время российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос, пишет «Интерфакс».