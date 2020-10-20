В Татарстане мужчина подозревается в изнасиловании бывшей сожительницы и ее дочери

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во вторник полиция задержала подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней и ее матери. Преступление он совершил сегодня в поселке Юдино. Нашли мужчину в поселке Сотнур в Марий Эл.

По версии следствия, сегодня днем 44-летний мужчина вломился в дом бывшей сожительницы в поселке Юдино. Там он застал 13-летнего сына и 16-летнюю дочь своей знакомой. Угрожая им ножом, имеющий судимость мужчина изнасиловал девочку, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Когда мать вернулась он избил ее и также изнасиловал, полагает следствие. После этого преступник насильно усадил женщину в машину и увез ее.

Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Прокурор Татарстана взял расследование дела под личный контроль. Надзорное ведомство также проверит как контролировалось поведение освободившегося из колонии подозреваемого.