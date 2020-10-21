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В Татарстане ожидается мокрый снег и до +5°С

05:27, 21.10.2020
В Татарстане ожидается мокрый снег и до +5°С
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 21 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем в республике температура составит от 0°С до +5°С. В Казани она будет колебаться от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах метеорологи обещают от +1°С до +5°С.

Общество Татарстан
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