В Татарстане ожидается мокрый снег и до +5°С

В среду, 21 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем в республике температура составит от 0°С до +5°С. В Казани она будет колебаться от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах метеорологи обещают от +1°С до +5°С.