Депутат Госдумы РФ от Татарстана предложил укреплять психологическое здоровье россиян

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич предложил запустить федеральный проект для укрепления психологического здоровья россиян. Идею он озвучил в ходе думского заседания по мониторингу результатов национального проекта «Здравоохранение».

По мнению парламентария, необходимость такого проекта стала очевидна в условиях пандемии, ежедневного стресса, массовой депрессии и негативного отношения граждан.

«Находясь в условиях изоляции, люди вынужденно меняют привычки, образ жизни, что неизбежно сопровождается изменением общего психоэмоционального состояния и скажется как на обострении хронических заболеваний, так и на общем физическом здоровье», — приводит слова Менделевича RT-online.ru



Ранее депутат Государственной думы от Татарстана, член комитета по здравоохранению, врач-психиатр Борис Менделевич выразил мнение, что причиной быстрого распространения коронавируса является повальное игнорирование мер профилактики, а также запоздалое ужесточение контроля со стороны властей.

