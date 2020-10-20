Новости общества

20:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутат Госдумы РФ от Татарстана предложил укреплять психологическое здоровье россиян

20:02, 20.10.2020
Депутат Госдумы РФ от Татарстана предложил укреплять психологическое здоровье россиян
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич предложил запустить федеральный проект для укрепления психологического здоровья россиян. Идею он озвучил в ходе думского заседания по мониторингу результатов национального проекта «Здравоохранение».

По мнению парламентария, необходимость такого проекта стала очевидна в условиях пандемии, ежедневного стресса, массовой депрессии и негативного отношения граждан.

«Находясь в условиях изоляции, люди вынужденно меняют привычки, образ жизни, что неизбежно сопровождается изменением общего психоэмоционального состояния и скажется как на обострении хронических заболеваний, так и на общем физическом здоровье», — приводит слова Менделевича RT-online.ru

Ранее депутат Государственной думы от Татарстана, член комитета по здравоохранению, врач-психиатр Борис Менделевич выразил мнение, что причиной быстрого распространения коронавируса является повальное игнорирование мер профилактики, а также запоздалое ужесточение контроля со стороны властей.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем