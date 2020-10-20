История часового завода и благоустройство дворов: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 20 октября

В Чистополе открыли стенд о становлении часового завода, на который дал деньги Владимир Зайцев. Фотографиями с открытия поделился глава района Дмитрий Иванов.

Глава Высокогорского района показал, как идут работы по республиканской программе «Наш двор» на станции Куркачи. Судя по снимкам, главной задачей является создание пешеходных дорожек.

Осенней красотой Актанышского района поделился Энгель Фаттахов. Облетающие березы, красные ягоды и розы собрали почти 300 лайков и восторженные комментарии подписчиков.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин в свой день рождения также показал подписчикам прекрасный осенний пейзаж с пожеланием доброго утра.