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В казанском парке им. Петрова волонтеры ежедневно будут раздавать еду

19:41, 20.10.2020
В казанском парке им. Петрова волонтеры ежедневно будут раздавать еду
Фото: kzn.ru

В парке Петрова волонтеры благотворительной акции «Дорога жизни» будут бесплатно раздавать еду нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Ежедневно по будням будут раздаваться ланч-боксы 12:40 до 14:30 около Красных ворот в парке им.Петрова.

Отметим, что еду нуждающимся также раздает «Добрый фудтрак». Он приезжает в парк им. Петрова в понедельник и среду.

Общество Татарстан
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