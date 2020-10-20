В казанском парке им. Петрова волонтеры ежедневно будут раздавать еду

В парке Петрова волонтеры благотворительной акции «Дорога жизни» будут бесплатно раздавать еду нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Ежедневно по будням будут раздаваться ланч-боксы 12:40 до 14:30 около Красных ворот в парке им.Петрова.

Отметим, что еду нуждающимся также раздает «Добрый фудтрак». Он приезжает в парк им. Петрова в понедельник и среду.

