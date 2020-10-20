Глава Министерства образования рассказал о вакансиях для учителей в Татарстане

Больше всего вакансий для учителей в Татарстане открыто в сельской местности. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В сельской местности требуются учителя по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и начальных классов.

mon.tatarstan.ru

По словам главы Министерства образования Татарстана Ильсура Хадиуллина, ведомство ведет мониторинг потребности в педагогических кадрах два раза в год. Из данных мониторинга формируются сведения в перспективе на семь лет.



Ранее сообщалось, что в этом году в Казани откроются два центра по переподготовке педагогических кадров.

