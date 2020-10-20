В «Бауманке» сообщили, что вуз пока не закрыт из-за вспышки коронавируса

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана пока не закрыт из-за вспышки коронавируса. Руководство вуза надеется вовремя устранить все нарушения.

«Еще не закрыли, есть некоторые замечания к зданию, сейчас разбираемся, работаем с этим вопросом», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы «Бауманки».

Ранее стало известно, что университет может быть переведен на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Якобы, сотрудники Роспотребнадзора посетили университет после того, как получили информацию о росте случаев COVID-19 среди студентов.