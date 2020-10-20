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Госстройнадзор Татарстана проверил систему пожарной безопасности логистического центра Ozon

18:32, 20.10.2020
Госстройнадзор Татарстана проверил систему пожарной безопасности логистического центра Ozon
Фото: gsn.tatarstan.ru

Госстройнадзор Татарстана проверил работу системы пожарной безопасности логистического центра Ozon в Зеленодольске. Строительство производственно-складского комплекса вступило в завершающую стадию.

Общая площадь складского помещения составила 38 тыс. кв. метров. Во время имитации пожара в комплексе успешно сработала система автоматического пожаротушения.

Инспекторы также провели общий осмотр готовности здания. После устранений замечаний объект получит заключение о соответствии. Комплекс планируют открыть в начале ноября 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что на территории промпарка «Зеленодольск» на площади 100 га создается крупный логистический узел для федеральных компаний.

Общество Татарстан
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