Госстройнадзор Татарстана проверил систему пожарной безопасности логистического центра Ozon
Госстройнадзор Татарстана проверил работу системы пожарной безопасности логистического центра Ozon в Зеленодольске. Строительство производственно-складского комплекса вступило в завершающую стадию.
Общая площадь складского помещения составила 38 тыс. кв. метров. Во время имитации пожара в комплексе успешно сработала система автоматического пожаротушения.
Инспекторы также провели общий осмотр готовности здания. После устранений замечаний объект получит заключение о соответствии. Комплекс планируют открыть в начале ноября 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что на территории промпарка «Зеленодольск» на площади 100 га создается крупный логистический узел для федеральных компаний.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым