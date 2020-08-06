В сентябре в Зеленодольске пройдет пробный запуск первой очереди логистического центра Ozon

В сентябре на территории промпарка «Зеленодольск» в Татарстане пройдет пробный запуск первой очереди логистического центра компании Ozon общей площадью 38 тысяч кв. метров.

Ожидается, первая очередь логистического центра компании выйдет на проектную мощность в IV квартале 2020 года, заявил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев в ходе посещения промпарка «Зеленодольск», где на территории 100 га создается крупный логистический узел для федеральных компаний.

Он добавил, что начало строительства второй очереди, которая должна удвоить мощности центра Ozon, зависит от скорости заполняемости площадей первой очереди.

Строительство логистического хаба в Зеленодольске стартовало в ноябре прошлого года. Инвестиции в первую очередь центра Ozon превышают 2 млрд рублей.



По словам Абдулганиева, инвесторов привлекает в Зеленодольске выгодное географическое расположение — близость трассы М-7, Казани и других крупных населенных пунктов, где есть рабочая сила.

Всего на территории промпарка «Зеленодольск» могут разместиться порядка 20—30 компаний, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

