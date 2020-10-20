КРЭТ прокомментировал утилизацию российских ИВЛ в США

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были ранее в этом году поставлены Россией для помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило издание Buzzfeed со ссылкой на сотрудника FEMA, передал «Интерфакс».

Издание напоминает, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский самолет с медицинским оборудованием на сумму примерно $1 млн, которое, в частности, включало в себя ИВЛ «Авента-М». Также в рамках договоренностей Вашингтона и Москвы США направили в РФ военный борт с медицинским грузом на сумму в $5,6 млн. Полученные США ИВЛ были распределены между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, однако никогда не использовались.

«Мы не видели никаких официальных документов на этот счет, прокомментировали в пресс-службе КРЭТ. — Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — полагают в КРЭТ.