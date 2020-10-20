Впервые в истории в 2021 году в Татарстане доход бюджета от НДФЛ будет больше, чем от налога на прибыль

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Замминистра финансов Татарстана Алексей Шишкин на совещании в Госсовете РТ сообщил, что в 2020 году было особенно сложно прогнозировать доходы, поскольку возникло достаточно много неизвестных факторов. По его словам, в 2021 году впервые в истории размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет больше налога на прибыль.

Он сообщил, что по налогу на прибыль республике не удастся достичь показателей, которые были в предыдущие годы: «В последние пять лет налог на прибыль всегда имел тенденцию к росту, но сегодня мы говорим, что будет определенное снижение — на 15—20%».

Шишкин озвучил следующие параметры доходов республиканского бюджета:

налог на прибыль — 77 млрд рублей (по его словам, это в лучших условиях: «конечно, следовало планировать порядка 100 млрд, но их не будет однозначно»);

НДФЛ — 81,5 млрд рублей;

акцизы — 41,2 млрд рублей;

налог на имущество организаций — 26 млрд рублей.

realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что в 2021 году доходы Татарстана запланированы в сумме 268,5 млрд рублей (по сравнению с первоначальными плановыми показателями 2020 года меньше на 0,6%). Дефицит бюджета республики в следующем году ожидается в сумме 2,9 млрд рублей.

