Кожевников: «Сомневаюсь, что Якупов проявит себя в «Авангарде»

Двукратный олимпийский чемпион и хоккейный эксперт Александр Кожевников оценил перспективы нападающего Наиля Якупова после его перехода из хабаровского «Амура» в омский «Авангард».

«Конечно, переход в «Авангард» — это хорошо для Якупова. Эта команда претендует на титулы. Но там сумасшедшая конкуренция. Посмотрим, что будет. Это его решение. Наиль — взрослый, поигравший человек.

Я сомневаюсь в том, что он проявит себя в «Авангарде», хотя рядом с ним будут играть хорошие партнеры. Там уже есть два хороших первых звена, поэтому Якупов будет играть в третьем-четвертом. И у него не будет много игрового времени», — сказал Кожевников.

Фото: vk.com/hcamur

Сегодня Якупов в результате обмена между «Амуром» и «Авангардом» оказался в омском клубе. Хабаровчане получили денежную компенсацию за игрока.

Напомним, по окончании прошлого сезона Якупов из питерского СКА перешел в подмосковный «Витязь», а оттуда в хабаровский «Амур».

Также его будущее связывали с переходом в «Нефтехимик» или «Ак Барс». Генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов позже признался, что клуб вел разговор с форвардом, но стороны не смогли согласовать условия сделки.