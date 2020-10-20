Грузовики КАМАЗ участвуют в тушении крупного лесного пожара на горе Килиманджаро

Грузовики КАМАЗ участвуют в тушении крупного лесного пожара в Танзании на горе Килиманджаро. Огонь тушат уже две недели.

Пламя охватило более 100 кв. км склонов на высоте более 2 500 метров над уровнем моря. Под угрозой уничтожения экосистема национального парка Kilimanjaro National Park и туристическая инфраструктура. С большими очагами пожара удалось справиться, однако имеются отдельные возгорания.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, большую помощь при тушении оказала техника КАМАЗ, которая поставляется в Танзанию с 2016 года. Три полноприводных грузопассажирских грузовика КАМАЗ-4326 были задействованы в основной механизированной переброске людей, питания, материалов.

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«Это оказалось возможным благодаря исключительным техническим характеристикам камазовской техники: грузовые автомобили других производителей оказались неспособны действовать в условиях крутых склонов, пересеченной местности и высот Килиманджаро. По словам представителя Motorstan Distribution LTD (ALFORTA GROUP) — дилера КАМАЗа, находящегося сейчас в Танзании, сотрудники служб, задействованных в тушении пожара, в прямом смысле были поражены и восхищены возможностями и проходимостью российских КАМАЗов», — сообщает пресс-служба автогиганта.

Сообщается, что решается вопрос об оперативной подготовке комплекса по пожаротушению на базе полноприводных автомобилей КАМАЗ для Минприроды Танзании для применения техники в целях профилактики подобных чрезвычайных ситуаций.