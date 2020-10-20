Судью матча «Краснодар» — «Рубин» вызвали на заседание КДК РФС

Судья Алексей Вилков вызван на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В казанском клубе полагают, что судья встречи допустил грубую ошибку при просмотре спорного эпизода с помощью системы видеоповторов ВАР. Теперь действия Вилкова оценят на заседании комитета.

«Рубин» прислал протест по данному матчу. Заседание состоится в среду. Представители «Краснодара» и «Рубина» приглашены на заседание в режиме онлайн, также в заседании примет участие судья Вилков. КДК запросил в департаменте инспектирования рапорт инспектора по этому матчу», — сказал Григорьянц.

Артур Григорьянц. Фото: premierliga.ru

По мнению представителей «Рубина», судья Вилков просмотрел спорный эпизод, нарушив при этом протокол ВАР.

Подробнее о матче казанцев против «Краснодара» (1:3) можно почитать в материале «Реального времени».