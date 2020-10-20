Губерниев считает, что Загитова больше не будет выступать на соревнованиях

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал пост в телеграм-канале, где прокомментировал информацию о пропуске олимпийской чемпионки Алины Загитовой текущего соревновательного года.

Он полагает, что спортсменка больше не будет выступать на профессиональных соревнованиях.



«Не переживайте, друзья! И в 2021-м, и далее Загитова не будет соревноваться... Ибо такова жизнь: задача спортсменки — максимально долго тянуть с объявлениями о завершении спортивной карьеры.

Тем более, надо учиться работать в кадре на телевидении, там этой работы непочатый край», — написал Губерниев.

Напомним, накануне стало известно, что Загитова не будет выступать в официальных турнирах по фигурному катанию в 2020 году. Ранее она стала ведущей телепрограммы «Ледниковый период» на Первом канале.