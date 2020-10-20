Татарстанские инвесторы подпишут СЗПК в энергетике и нефтегазохимии

В ближайшее время крупные энергетические компании, реализующие инвестпроекты в Татарстане, подпишут с Минэкономразвития РФ соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил «Реальному времени» министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов по окончании заседания Комитета по экономике и предпринимательству Госсовета РТ.

По его словам, в Минэкономразвития РФ поступили заявки из разных регионов страны на 800 млрд рублей, среди них есть проекты и от Татарстана.

«В ближайшее время будут подписаны соглашения с предприятиями, которые реализуют инвестиционные проекты в Татарстане и подпадают под условия федерального закона о защите и поощрении капиталовложений. Это инвесторы из сферы энергетики и нефтегазохимии. Думаю, что в течение месяца будет принято решение», — рассказал он. Объемы инвестиций министр не назвал. «Давайте дождемся решений», — воздержался Шагиахметов от ответа.

Закон о защите и поощрении капиталовложений заработал две недели назад. Он содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), и объему капвложений организации.

В качестве порога инвестиций предлагается закрепить следующие нормы: не менее 250 млн руб. для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, не менее 500 млн руб. — для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства, не менее 1,5 млрд руб. — для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства, не менее 5 млрд руб. — для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики. Татарстанские проекты подпадают под последнюю категорию. СЗПК заключается не позднее 1 января 2030 года.

Луиза Игнатьева