В Татарстане промпарки станут основой поддержки МСП в 2021 году

К 2023 году оборот резидентов всех промышленных площадок и парков должен увеличиться на 122% — до 250 млрд руб., а количество резидентов — на 5%, до 1 563 компаний. Об этом сегодня сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на заседании Комитета по экономике и предпринимательству Госсовета РТ. По его словам, количество рабочих мест вырастет также на 5% — до 32 тыс. единиц, а объем налоговых отчислений — до 35,8 млрд рублей (120%).

В настоящее время более четверти экономики республики занимает малый и средний бизнес — 25,3%.Согласно прогнозу, оборот малых и средних предприятий в 2023 году должен составить порядка 1,7 трлн рублей (в 2019 году — 1,5 трлн руб.).

Треть занятого населения республики работает в субъектах малого и среднего предпринимательства — более 532 тыс. человек, с учетом самозанятых граждан численность превышает 610,3 тыс. человек.