В Татарстане зарегистрировано 43 новых случая коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Два из них — завозные, 41 — контактный. Один человек госпитализирован, остальные получают лечение на дому.



29 заболевших — из Казани, пять — из Верхнеуслонского района, трое — из Альметьевского района, по одному — в Челнах и Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском и Нурлатском районах.

realnoevremya.ru

Всего на 20 октября в Татарстане зарегистрировано 7 899 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 6 756 человек, в том числе 15 за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 октября в Татарстане количество зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось с 195 до 202 на 100 тыс. жителей. Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе.