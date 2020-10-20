Казанцы сдали на переработку более 1,4 тонны вторсырья

Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

Жители Казани сдали на переработку более 1,4 тонны вторсырья в мобильный пункт в одном из городских торговых центров.

Активисты собрали 1,4 тонны вторсырья. Из них твердого пластика — 217,2 кг, мягкого пластика — 294,3 кг, еще 268,6 кг макулатуры, 30 кг стекла, 114,3 кг тетрапака, 75,3 кг металла, 7,5 кг фольги, 0,7 кг трубочек, 12,6 кг дойпака, 64,4 игрушек, 284 кг одежды, 20 кг разбитой посуды. 70 кг техники, в том числе один компьютер для проекта «Комп Ученый».

kzn.ru / Марат Мугинов

Для проекта «Волшебные крышечки» собрали 29,6 кг крышек, для проекта «Велодобро» — 3 велосипеда и детали.

В акции приняли участие 273 человека, сообщает мэрия Казани.

Отмечается, что бесконтактный сбор организовали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.



Ранее сообщалось о продлении осеннего сбора макулатуры в столице Татарстана.