11 лет назад «Рубин» одержал историческую победу над «Барселоной»
Ровно 11 лет назад, 20 октября 2009 года казанский «Рубин» одержал историческую победу в гостях над испанской «Барселоной» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
Счет был открыт уже на 2-й минуте игры благодаря дальнему удару Александра Рязанцева. В последствии этот гол будет входить в разные чарты наиболее красивых забитых мячей в истории еврокубков.
«Барселона» отыгралась сразу после перерыва, когда Златан Ибрагимович с развороту пробил в дальний нижний угол ворот Сергея Рыжикова. Несмотря на отчаянные атаки испанской команды, казанцы не сдались. В одной из контратак Алехандро Домингес вывел Гекдениза Карадениза к воротам хозяев и турецкий полузащитник хладнокровно переиграл Виктора Вальдеса.
Руководил «Рубином» в матче в Испании самый титулованный тренер в истории клуба Курбан Бердыев, а в составе «Барселоны» выступали Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста, тренировал испанцев Хосеп Гвардьола.
Всего казанская команда провела против «Барселоны» четыре матча в рамках Лиги чемпионов — одна победа, две ничьих и одно поражение. В сезоне-2009/10 казанцы выиграли в гостях 2:1, а дома сыграли вничью 0:0. В том групповом раунде «Рубин» набрал 6 очков в 6 матчах и вышел в Лигу Европы с третьего места.
Напомним, на прошедших выходных казанская команда под руководством Леонида Слуцкого уступила в гостях «Краснодару» (1:3). Подробнее об игре «Рубина» в Краснодаре можно почитать в материале «Реального времени».
Лига чемпионов-2009/10. Групповой турнир
3-й тур. Группа F
«Барселона» (Испания) — «Рубин» (Россия) — 1:2 (0:1)
Голы: Рязанцев, 2 (0:1). Ибрагимович, 48 (1:1). Гекдениз Карадениз, 73 (1:2).
«Барселона»: Виктор Вальдес, Даниэл Алвес (Серхи Бускетс, 90+3), Маркес (Кейта, 80), Пике, Абидаль, Хави (к), Яя Туре, Иньеста, Месси, Педро (Боян Кркич, 66), Ибрагимович.
Запасные: Пинто, Пуйоль, Максвелл, Хеффрен.
«Рубин»: Рыжиков, Салуквадзе, Шаронов, Сесар Навас, Ансальди, Рязанцев (Касаев, 83), Семак (к) (Муравски, 42), Нобоа, Калешин, Гекдениз Карадениз (Попов, 90+3), Домингес.
Запасные: Ревишвили, Быстров, Горбанец.
Предупреждения: Иньеста, 45. Муравски, 78. Даниэл Алвес, 88. Ансальди, 90.
комментарии