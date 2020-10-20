11 лет назад «Рубин» одержал историческую победу над «Барселоной»

Ровно 11 лет назад, 20 октября 2009 года казанский «Рубин» одержал историческую победу в гостях над испанской «Барселоной» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Счет был открыт уже на 2-й минуте игры благодаря дальнему удару Александра Рязанцева. В последствии этот гол будет входить в разные чарты наиболее красивых забитых мячей в истории еврокубков.

Александр Рязанцев. Фото: vk.com/fcrk

«Барселона» отыгралась сразу после перерыва, когда Златан Ибрагимович с развороту пробил в дальний нижний угол ворот Сергея Рыжикова. Несмотря на отчаянные атаки испанской команды, казанцы не сдались. В одной из контратак Алехандро Домингес вывел Гекдениза Карадениза к воротам хозяев и турецкий полузащитник хладнокровно переиграл Виктора Вальдеса.

Алехандро Домингес (справа) против Андреса Иньесты (слева).Фото: vk.com/fcrk

Руководил «Рубином» в матче в Испании самый титулованный тренер в истории клуба Курбан Бердыев, а в составе «Барселоны» выступали Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста, тренировал испанцев Хосеп Гвардьола.

Всего казанская команда провела против «Барселоны» четыре матча в рамках Лиги чемпионов — одна победа, две ничьих и одно поражение. В сезоне-2009/10 казанцы выиграли в гостях 2:1, а дома сыграли вничью 0:0. В том групповом раунде «Рубин» набрал 6 очков в 6 матчах и вышел в Лигу Европы с третьего места.

Напомним, на прошедших выходных казанская команда под руководством Леонида Слуцкого уступила в гостях «Краснодару» (1:3). Подробнее об игре «Рубина» в Краснодаре можно почитать в материале «Реального времени».

Лига чемпионов-2009/10. Групповой турнир

3-й тур. Группа F

«Барселона» (Испания) — «Рубин» (Россия) — 1:2 (0:1)

Голы: Рязанцев, 2 (0:1). Ибрагимович, 48 (1:1). Гекдениз Карадениз, 73 (1:2).

«Барселона»: Виктор Вальдес, Даниэл Алвес (Серхи Бускетс, 90+3), Маркес (Кейта, 80), Пике, Абидаль, Хави (к), Яя Туре, Иньеста, Месси, Педро (Боян Кркич, 66), Ибрагимович.

Запасные: Пинто, Пуйоль, Максвелл, Хеффрен.

«Рубин»: Рыжиков, Салуквадзе, Шаронов, Сесар Навас, Ансальди, Рязанцев (Касаев, 83), Семак (к) (Муравски, 42), Нобоа, Калешин, Гекдениз Карадениз (Попов, 90+3), Домингес.

Запасные: Ревишвили, Быстров, Горбанец.

Предупреждения: Иньеста, 45. Муравски, 78. Даниэл Алвес, 88. Ансальди, 90.