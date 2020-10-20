Татарстан, Москва, Московская и Ростовская области вошли в список самых «мусорящих» российских регионов

Самый большой объем твердых коммунальных отходов (ТКО) образуется в Татарстане, Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ростовской области, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, в рейтинге лидирует Москва, здесь в 2019 году на полигоны вывезли 26,8 млн куб. м мусора, за российской столицей следует Московская область (20,4 млн). Всего на столичный регион приходится 14% всего бытового мусора в стране.

realnoevremya.ru

На третьей строчке «мусорного» рейтинга расположился Краснодарский край, в котором в прошлом году на полигоны вывезли 15 млн куб. м отходов. Далее следуют Ростовская область (12,4 млн) и Татарстан (12,2 млн). Всего в 2019 году в России образовалось 346 млн куб. м ТКО. На пятерку лидеров приходится около 25% всех отходов, пишет «РИА Новости».

Также эксперты выяснили, сколько мусора приходится на человека в разных регионах России. В целом по стране этот показатель составляет 2,4 кубометра.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин назвал Татарстан в числе лидеров в создании комплексной системы обращения с ТКО. В конце сентября Счетная палата сочла ситуацию с мусором в России неблагополучной, несмотря на мусорную реформу.

