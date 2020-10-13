Минприроды России назвало Татарстан среди лидеров по внедрению «мусорной» реформы

Фото: Максим Платонов

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин назвал лидеров и аутсайдеров в создании комплексной системы обращения с ТКО. Об этом он сообщил заседании комитета Госдумы по экологии и окружающей среде.

Среди «передовиков» так называемой мусорной реформы Кобылкин назвал Татарстан, Мордовию, Нижегородскую, Тюменскую, Ивановскую, Саратовскую, Ростовскую, Ярославскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Фото: realnoevremya.ru

«Вместе с тем, вынужден сегодня назвать и те субъекты, где реформа идет пока тяжело и очевидных результатов еще нет. Среди них: Хабаровский край, Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Архангельская область. Со своей стороны, мы оказываем им всестороннюю помощь и поддержку, и уверены, что скоро выправим ситуацию», — цитирует Кобылкина «Интерфакс».

Ранее Счетная палата назвала ситуацию с мусором в России неблагополучной.