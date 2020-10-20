В Казани закроется «Мебельград»

Фото: realnoevremya.ru Луиза Игнатьева

В Казани ТЦ «Мебельград» объявил о закрытии.

Известные производители и арендаторы торгового центра — «Пинскдрев», «Лазурит», «Муром-мебель», «Калинка» и другие — получили уведомления о досрочном расторжении договоров аренды в одностороннем порядке. Так, к 12 ноября здание должны покинуть основная часть брендов российской и белорусской мебели.

Как выяснило «Реальное время», торговый центр планирует закрываться в связи с тяжелой экономической ситуацией. «Согласно п. 5.3.2 договора аренды нежилого помещения, уведомляем вас о расторжении договора в одностороннем порядке», — говорится в письме, присланном арендаторам.

realnoevremya.ru

Точная дата закрытия ТЦ не указана. Что послужило истинной причиной форс-мажорного закрытия, доподлинно неизвестно. В администрации ТЦ «Мебельград» пообещали «Реальному времени» позднее раскрыть настоящие мотивы ухода с рынка.

Подробности закрытия одного из крупнейших торговых центров столицы Татарстана — в материале интернет-газеты.

