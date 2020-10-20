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«Салават Юлаев» в гостях обыграл с «сухим» счетом «Сочи» в матче КХЛ

06:30, 20.10.2020
«Салават Юлаев» в гостях обыграл с «сухим» счетом «Сочи» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» в гостях обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Обе шайбы были заброшены в заключительный период встречи. По голу в свой актив записали Тему Хартикайнен и Александр Алексеев. В обоих случаях игрокам ассистировал Маркус Гранлунд.

Вратарь «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил первый шатаут в сезоне.

«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 — 44:55, Хартикайнен (Гранлунд, Ларсен, бол.);
0:2 — 47:45, Алексеев (Гранлунд).

СпортХоккей Башкортостан
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