В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом
В правительстве России рассмотрели законопроект, который введет налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин РФ.
Предполагается, что вернуть часть подоходного налога физлица смогут с расходов до 120 тысяч рублей. Таким образом максимальный вычет может составить 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей), поясняется на сайте правительства.
«Оздоровительный» налоговый вычет планируется доработать. Далее законопроект будет внесен в Госдуму.ОбществоВластьСпортЭкономика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым