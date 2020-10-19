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В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом

23:33, 19.10.2020
В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В правительстве России рассмотрели законопроект, который введет налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Предполагается, что вернуть часть подоходного налога физлица смогут с расходов до 120 тысяч рублей. Таким образом максимальный вычет может составить 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей), поясняется на сайте правительства.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется доработать. Далее законопроект будет внесен в Госдуму.

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