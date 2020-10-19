В московских СИЗО пока не введи карантин

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Москве в ближайшее время могут закрыть на карантин следственные изоляторы. Но пока эти меры еще не введены.

«В следственных изоляторах Москвы проводится работа по подготовке к введению полномасштабного карантина, включая перевод сотрудников на казарменное положение. Но пока эти меры не введены, соответствующие документы пока не подписаны», — сообщает RT со ссылкой на источник.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее СМИ сообщили, что в одном из московских СИЗО перестанут принимать посылки и передачи. Кроме того, отмечалось, что с адвокатами и следователями арестованные будут общаться в застеклённых кабинах для краткосрочных свиданий, а сотрудники изоляторов перейдут на работу в режиме двухнедельных вахт.

Источник подтвердил, что именно такие меры ФСИН и готовится ввести в столичных изоляторах.