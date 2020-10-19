Хуснуллин сообщил о подписании плана по снабжению водой Крыма

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что план по обеспечению водой Крыма подписан. Согласно этому плану на мероприятия власти выделят более 48 млрд рублей.

«Деньги планируется потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры», — написал Хуснуллин в Twitter.

Подписан план по обеспечению Крым водой. Деньги планируется потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры — Марат Хуснуллин (@khusnullin_) October 19, 2020

План предусматривает 14 мероприятий. Их успешное выполнение обеспечит дополнительную подачу воды в Крым и Севастополь в объеме не менее 309 тысяч кубометров в сутки.