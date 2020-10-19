Кузница и сельхозтехника, а также назначение главы исполкома: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 19 октября

Глава Арского района Ильшат Нуриев рассказал в своем аккаунте о семинаре для аграриев по постановке техники на хранение. Он выложил снимки кузницы агрофирмы «Казанка», зернохранилища и комбайнов.

В Высокогорском районе назначен руководитель исполкома. Им стал Дамир Шайдуллин, рассказал глава района Рустам Калимуллин. Он пожелал чиновнику плодотворной работы.

Доброго утра решил сегодня пожелать глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Он приложил красивое осеннее фото.

Пожеланием доброго утра начал сегодняшний день и Вячеслав Козлов, возглавляющий Новошешминский район. Любопытно, что он выкладывает одну и ту же фотографию второй день подряд. Вчерашний пост собрал сотню лайков, сегодняшний — 107.