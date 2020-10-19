Татарстан выбыл из топ-3 рейтинга научно-технологического развития регионов России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан опустился на четвертое место рейтинга научно-технологического развития регионов России за 2019 год. Республику потеснила Нижегородская область.

Согласно исследованию «РИА Рейтинг», индекс научно-технологического развития Татарстана составил 67,86 балла. По итогам 2019 года республика является лидером в РФ по объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг: 18% от общего объема.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

При этом республика остается в пятерке лидеров. Теперь РТ опережают Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Топ-5 замыкает Московская область.

По информации агентства, для составления рейтинга использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.