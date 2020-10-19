«Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

«Ак Барс» в гостях в Новосибирске обыграл местную «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы еще в первом периоде забросили три шайбы и смогли удержать свое преимущество до конца игры. Во второй двадцатиминутке хозяева отыграли один гол, но на большее их не хватило.

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров оформил дубль после возвращения в первое звено команды.

В следующем матче казанцы сыграют в Хабаровске против «Амура».

«Сибирь» «Ак Барс» 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

0:1 — Педан (Да Коста, 03:17);

0:2 — Петров (Лямкин, 07:53);

0:3 — Петров (Азеведо, 18:52);

1:3 — Пуустинен (Руохомаа, Тимашов, 30:18).