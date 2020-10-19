Мишустин считает, что экономика России прошла первую фазу пандемии лучше многих стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика России прошла первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран. Об этом он заявил на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Чтобы снизить влияние коронавируса, мы приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», — цитирует премьер-министра RT.

realnoevremya.ru

По его словам, ВВП во втором квартале года «выглядел привлекательнее многих стран», в числе которых Германия, Италия, Франция, Великобритания и Испания. С начала года инфляция составила примерно 3%.



Ранее в Кремле заявили, что считают коронавирус беспрецедентным вызовом для экономики.

