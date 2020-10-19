В Совбезе предупредили о возможных биологических угрозах

В научном совете при Совете безопасности России сообщили о возможности новых биологических угроз из-за вирусных инфекций. В частности, отмечены искусственные вирусы.

«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», — говорится в сообщении на сайте Совбеза РФ.

Эксперты отметили и возможность террористических актов с использованием патогенных биологических агентов.

Фото: Максим Платонов

В декабре 2019 года правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении биологической безопасности страны и граждан. Он предусматривает организацию базы патогенных микроорганизмов и вирусов, а также проведение мониторинга биологических рисков.

