Правительство внесло в Госдуму законопроект о биологической безопасности России
Правительство внесло в Государственную думу законопроект об обеспечении биологической безопасности страны и граждан, а также охраны окружающей среды от воздействия опасных факторов.
В частности, законопроект предполагает разработку федеральными, региональными и муниципальными органами власти политики в сфере биологической безопасности страны, включая организацию базы патогенных микроорганизмов и вирусов, а также проведение мониторинга биологических рисков.
Власти считают, что закон необходим в условиях «нарастания биологических угроз различного рода».
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