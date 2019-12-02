Правительство внесло в Госдуму законопроект о биологической безопасности России

Правительство внесло в Государственную думу законопроект об обеспечении биологической безопасности страны и граждан, а также охраны окружающей среды от воздействия опасных факторов.



В частности, законопроект предполагает разработку федеральными, региональными и муниципальными органами власти политики в сфере биологической безопасности страны, включая организацию базы патогенных микроорганизмов и вирусов, а также проведение мониторинга биологических рисков.



Власти считают, что закон необходим в условиях «нарастания биологических угроз различного рода».