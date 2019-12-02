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Правительство внесло в Госдуму законопроект о биологической безопасности России

22:55, 02.12.2019
Правительство внесло в Госдуму законопроект о биологической безопасности России
Фото: flickr.com

Правительство внесло в Государственную думу законопроект об обеспечении биологической безопасности страны и граждан, а также охраны окружающей среды от воздействия опасных факторов.

В частности, законопроект предполагает разработку федеральными, региональными и муниципальными органами власти политики в сфере биологической безопасности страны, включая организацию базы патогенных микроорганизмов и вирусов, а также проведение мониторинга биологических рисков.

Власти считают, что закон необходим в условиях «нарастания биологических угроз различного рода».

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