Специальный сервис поможет россиянам определить достоверность данных в СМИ и соцсетях

Для определения степени достоверности данных в СМИ и соцсетях жители России смогут воспользоваться специальной платформой для проверки информации Fakecheck.ru. Он запущен экс-журналистами «Ведомостей» Дмитрием Казьминым и Максимом Товкайло.

«Миссия сервиса — защита общества, бизнеса и каждого человека от фейков, манипуляции и мошенничества в интернете», — цитирует ТАСС релиз от создателей сервиса.

Платформа не зависит от государственных, общественных и политических организаций. В ее основе методика, созданная на базе правил фактчекинга в деловых СМИ и рекомендаций International Fact-Checking Network.

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В частности, сервис призван помочь оценить достоверность информации в Telegram-каналах, YouTube и TikTok.